السبت 01 مارس 2025
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محافظات

إقبال كثيف على أسواق اليوم الواحد في الدقهلية

إقبال على سوق اليوم
إقبال على سوق اليوم الواحد أول أيام شهر رمضان

يشهد سوق اليوم الواحد بمدينة المنصورة ومراكز محافظة الدقهلية إقبالا كبيرا بين المواطنين في أول أيام شهر رمضان الكريم.

إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد أول أيام شهر رمضان 

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس  في المنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين ومن أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، والمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضراوات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

افتتاح أكثر من معرض “أهلا رمضان”

وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد تم افتتاح أكثر من معرض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

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