الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

افتتاح سوق اليوم الواحد بسوق النيل في السلام

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، فيتو
ads

افتتحت محافظة القاهرة صباح اليوم سوق اليوم الواحد بشارع سوق النيل بحي السلام أول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

 

قرار عاجل من محافظ القاهرة حول ساعات العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان

محافظ القاهرة يشدد على تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال في رمضان

إفتتاح سوق اليوم الواحد بشارع سوق النيل بحي السلام أول

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد الذي تم افتتاحه اليوم بحى السلام أول سيعمل كل يوم أربعاء، إلى جانب سوق بحي حلوان، وآخر بمدينة نصر يعملان يوم الجمعة، وسوق بحي الزيتون يعمل كل يوم ثلاثاء، مع وجود سوق بحي روض الفرج يعمل يوم الخميس من كل اسبوع.

 

 

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة  فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى  أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تشن حملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

وأضاف محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة.

سوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه اليوم الاربعاء يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً،  لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل،  والبقوليات، والبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة السلام اول حى السلام أول د إبراهيم صابر محافظ القاهرة شهر رمضان محافظة القاهرة

مواد متعلقة

استمرار سوق اليوم الواحد بالمنصورة الجمعة والسبت من كل أسبوع

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

وسام أبو علي وجراديشار يقودان هجوم الأهلي أمام حرس الحدود

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

تصريح صادم من محمد صلاح، هل يودع الفرعون المصري جماهيره؟

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

بدء اجتماع الحكومة لمناقشة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

منوعات

المزيد

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء استقبال رمضان 2025، ماذا كان يقول النبي عند رؤية هلال الشهر الكريم؟

صلاة التراويح 20 ركعة، برنامج مكثف للجامع الأزهر خلال رمضان

آخر جمعة.. دليلك الكامل لتحصيل الخير في وداع شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية