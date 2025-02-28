محافظ الدقهلية يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بمركز ميت غمر

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة ميت غمر

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع استكمال أعمال الرصف الجارية في مدينة ميت غمر، في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من مطابقة المشروعات للمواصفات الفنية المحددة، وعدم استلام أي أعمال قبل التأكد من جودتها وصلاحيتها.

أعمال الرصف واستكمال وضع الطبقه السطحية

من جهته أوضح اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنه يتابع أعمال الرصف واستكمال وضع الطبقه السطحية النهائية بشارع مكة، للتأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ، والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، وفقًا للخطة الاستثمارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.