الأحد 16 فبراير 2025
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كيلو الطماطم بجنيه، استقرار أسعار الخضروات في سوق الساحل استعدادا لشهر رمضان (فيديو وصور)

انخفاض سعر الطماطم
انخفاض سعر الطماطم لجنيه وستين قرش

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تستعد الأسواق المصرية لاستقبال الطلب المتزايد على الخضروات والسلع الغذائية.

وشهدت أسعار الجملة والقطاعي في سوق الساحل بمصر القديمة حالة من الاستقرار النسبي، رغم بعض الارتفاعات في خضروات المحاشي. وفي حوار أجرته فيتو مع  المعلم محمد حمد أكد على استمرار استقرار الأسعار.

استقرار الأسعار وانخفاض الطماطم

وشهدت الأسواق استقرارًا في أسعار العديد من الخضروات، حيث لم تسجل ارتفاعات كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس وفرة المعروض واستقرار عمليات التوريد. لكن الطماطم كانت الحدث الأبرز، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا ليصل سعر الكيلو في الجملة من  1.60 الي 2.80  في الجملة، بينما تتراوح أسعارها في القطاعي بين 3.5 إلى 5 جنيه، بعد أن كانت قد تجاوزت حاجز الـ 14 جنيها في فترات سابقة.

ارتفاع أسعار خضروات المحاشي

على الجانب الآخر، شهدت خضروات المحاشي مثل الكوسة والباذنجان والفلفل بأنواعه ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، نتيجة لزيادة الطلب عليها مع اقتراب الشهر الكريم، حيث تعتبر أساسية في تحضير الوجبات الرمضانية , بالاضافة الي قلة المحصول بسبب التقلبات الجوية.

الأسعار في سوق الساحل

فيما يلي قائمة بأسعار الخضروات بالجملة والقطاعي في سوق الساحل:

الصنفالسعر بالجملة (جنيه/كجم)السعر بالقطاعي (جنيه/كجم)
البطاطا الدمياطي6-
البطاطا الجزر3 - 4-
الجزر5-
الثوم85 - 90-
البصل11-
البصل الأصفر6.5 (جديد) / 14 (قديم)-
الكوسة11-
الفلفل الحار13 الي 20-
الفلفل الألوان30 - 35-
القلقاس17-
البطاطس6.5 (طبيخ) / 5 (عادي)-
الطماطم 25 كيلو40 - 70-
الباذنجان الرومي7-
الباذنجان الأسود10 - 12-
الباذنجان الأبيض15 - 18-
الليمون50-
الخيار10 - 12-

توقعات الأسعار خلال رمضان

يتوقع التجار أن تستمر الأسعار في حالة استقرار نسبي، مع احتمال زيادة  في بعض الأنواع بسبب زيادة الطلب، خاصة على الخضروات الخاصة بالمحاشي مثل الفلفل والكوسة والكرنب وورق العنب وهذة الزيادة سوف تكون في اول ايام شهر رمضان فقط بسبب زيادة الطلب، بينما قد تشهد الأصناف الأخرى تراجعًا مع زيادة المعروض في الأسواق.

 سوق الساحل يعكس حالة الأسواق المصرية قبيل شهر رمضان، حيث يسعى التجار لتوفير المنتجات بأسعار معقولة رغم التحديات، مما يمنح المستهلكين فرصة جيدة للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة كما ان الكثير من المواطنين يشترو احتياجتهم الشهرية من اسواق الجملة بهدف التوفير.

وفي نصيحة هامة جدا من المعلم محمد حيث اكد ان الثوم سعرة مرتفع حالياُ ولكن خلال 20 يوما سوف ينخفض سعرة بشكل كبير جدا , وهذا معتاد بداية موسم اي نوع من الخضار يبدا سعره مرتفع جدا ثم ينخفض تدريجيًا مع توافر الانتاج.

 

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