محافظ الدقهلية يشهد افتتاح مسجد النجار بمدينة المنصورة (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ يرافقه القيادات الشعبية والتنفيذية، مراسم افتتاح مسجد النجار بشارع بورسعيد بالمنصورة.

افتتاح مسجد النجار بالمنصورة

وكان في استقبال محافظ الدقهلية النائب وحيد فودة والنائب أحمد سلام الشرقاوي أعضاء مجلس النواب عن مدينة المنصورة ولفيف من أبناء منطقة النجار.

محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النجار

وأدى محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية ونواب البرلمان صلاة الجمعة داخل مسجد النجار.

يشار أن المسجد كان يقع بسوق التجار والمتفرع من شارع بورسعيد والذى بنى عام 566 هجرية، وتهالك وقام الأهالي بهدمه وإعادة بنائه بالجهود الذاتية.

مسجد النجار بالمنصورة كان قبل هدمه محتفظًا ببنائه الرصين وسقفه الخشبي القديم ومئذنته المائلة مثل برج بيزا المائل.

والمسجد كانت مساحته تزيد عن 350 مترا وكان مقام من طابق أول، ومئذنة، وقبة.

وذكر على باشا مبارك أن هذا المسجد كان يوجد به 12 عمودا من الحجر وأرضية مبلطة وكان يوجد أيضا بهذا المسجد ساقية على عهده.

وكان الأهالى حبا فى الشيخ محمد النجار الذى أنشأ المسجد، دفنوه داخل القبة الضريحية بالمسجد، ورغم مرور مئات السنين على بنائه فقد ظلت معالمه التاريخية من الخارج كما هى ولكن اختفت بسبب انتشار الباعة حوله ووضعهم البضائع عليه من الخارج فاختفت قبته واختفت معالمه من الداخل.

وكان المسجد يضم مقام العارف بالله محمد النجار والذى يعتقد العديد من الأهالى بالمنطقة أن هذا الشيخ جاء إلى تلك المنطقة وكان له كرامات كثيرة لذلك سمى الشارع باسمه وسمى المسجد باسمه وكان يتم عمل مولد له بشكل سنوى.

ـ الأهالى قاموا بتجديده من الداخل بالجهود الذاتية بدون أى إشراف من هيئة الآثار، وتم تجديده من الداخل بسيراميك حمامات مما أدى إلى طمس معالمه الأثرية.

ومسجد النجار بالمنصورة الآثار رفضت ضمه لها بسبب ترميمه الخاطئ من الأهالى والذى طمس تاريخ المسجد.

ونفى الآثار أثرية جامع النجار بسوق الخواجات في مدينة المنصورة، مؤكدا أنه غير مسجل في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية، ولا علاقة لوزارة الآثار بقرار هدمه من عدمه.

وامتدت آثار الدقهلية أن المسجد كان بحالة إنشائية سيئة للغاية، كما أنه فقد شكله الأساسي بسبب أعمال الترميم التي كانت تقوم بها الأهالي في فترات زمنية سابقة والتي كانت من أحد أسباب عدم تسجيله في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية في محافظة الدقهلية.

كما أوضح أن مدينة المنصورة تضم العديد من المساجد البعض منها فقط أثري والمُسجل كأثر تاريخي.

واليوم تشهد مدينة المنصورة افتتاح مسجد النجار في ثوبه الجديد بعد إعادة بنائه

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