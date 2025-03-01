السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

ضيع وقتنا، الخارجية الأمريكية تطالب زيلينسكي بالاعتذار

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، فلاديمير زيلينسكي بالاعتذار عن مشادته الكلامية مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وقال روبيو، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إنه يجب على فولوديمير زيلينسكي، أن "يعتذر عن إضاعة وقتنا في اجتماع انتهى بهذه الطريقة"، متسائلًا عن سبب قدوم زلينسكي للبيت الأبيض وتصرفه بعدائية.

وأضاف روبيو: "لم تكن هناك حاجة لقدوم زيلينسكي للبيت الأبيض وأن يكون عدوانيًا"، مشيرًا إلى أن هناك انطباعا بأن زيلينسكي ربما لا يريد السلام رغم قوله عكس ذلك.

وردًا على قول زيلينسكي بأنه شكر الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من مرة، قال روبيو: "الصحافة تعرف أنه ناكر للجميل وأحد الصحافيين نقل نكرانه للجميل حين كان بايدن رئيسا".

وشدد روبيو على أن "الرئيس ترامب، هو الشخص الوحيد على هذه الأرض الذي يستطيع إنهاء هذه الأزمة وما من شخص آخر يستطيع ذلك... ترامب يريد إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار".

 

مشاهدة بين ترامب والرئيس الأوكراني

ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض يوم أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.

كما وبّخ ترامب زيلينسكي، أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".

وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.

ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.

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الرئيس الأوكراني زيلينسكي الخارجية الأمريكية دونالد ترامب البيت الأبيض
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