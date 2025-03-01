وفاة محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق ومؤسس مهرجان أصيلة

رحل عن عالمنا اليوم السياسي والدبلوماسي المغربي المخضرم محمد بن عيسى الذي شغل منصب وزير خارجية المغرب.



تدهورت حالة بن عيسى الصحية بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، قبل أن يُنقل إلى المستشفى العسكري في الرباط، حيث وافته المنية عن عمر ناهز الثامنة والثمانين.



برحيله، يخسر المغرب شخصية جمعت بين العمل الدبلوماسي والمبادرات الثقافية العميقة، التي أثرت في مسار السياسة الخارجية المغربية وأسهمت في تعزيز حضور الثقافة المغربية على الساحة العالمية.

بصمة في الدبلوماسية المغربية



امتدت مسيرة محمد بن عيسى في قطاع الخارجية المغربية لسنوات طويلة، بدأها بالانضمام إلى السلك الدبلوماسي ثم عُيّن وزيرًا للخارجية والتعاون. لعب دورًا محوريًا في تعزيز علاقات المغرب الدولية، وساهم في تطوير قنوات الاتصال والتفاهم مع دول كبرى.

وتميّز أسلوبه الدبلوماسي بالانفتاح والتركيز على مدّ الجسور الثقافية، إيمانًا منه بأن الدبلوماسية لا تنحصر في المفاوضات الرسمية فحسب، بل تتضمن القدرة على إبراز العمق الحضاري لأي أمة. وخلال فترة توليه المنصب، نُسب إليه فضل توسيع دائرة الشراكات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب في المحافل الدولية، بفضل حضوره المؤثر وحنكته السياسية.

حب الفن والثقافة

عُرف محمد بن عيسى بشغفه الكبير بالفنون والثقافة، وهو ما تجلّى بشكل واضح في تأسيس مهرجان أصيلة الثقافي الدولي، الذي انطلق قبل عقود كمنصة للتبادل الفكري والإبداعي. نجح هذا المهرجان في استقطاب مفكرين وفنانين من شتى أنحاء العالم، وأسهم في تحويل مدينة أصيلة من موقع ساحلي صغير إلى منارة ثقافية تستقطب الأنظار عالميًا. واستطاع بن عيسى، من خلال هذا المهرجان، أن يجعل الحراك الثقافي جزءًا لا يتجزأ من الهوية المغربية، معززًا صورة المغرب في الأوساط الفنية والأكاديمية.

إرث خالد

تمثّل تجربة محمد بن عيسى في العمل الدبلوماسي نموذجًا لشخصية لا تكتفي بالحيّز السياسي، بل تتجاوز ذلك نحو بناء مشاريع ثقافية استراتيجية. سيبقى اسمه حاضرًا في تاريخ المغرب الحديث، بفضل المهرجان الثقافي الذي أسّسه وعزّز حضوره سنويًا، ودوره في رسم معالم السياسة الخارجية.

ورغم رحيله المؤلم، تظل خبرته السياسية والثقافية شاهدًا على إمكانية توظيف الثقافة لخدمة الدبلوماسية وتعزيز صورة البلدان. تلك البصمة الكبيرة هي ما ستتركه شخصية فريدة من نوعها، عبرت بالسياسة والثقافة حدودًا لم يعتدها كثيرون.

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