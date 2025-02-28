الجمعة 28 فبراير 2025
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إلغاء توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف بعد المشادة في البيت الأبيض

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

إلغاء اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف

وجاء في تقرير "فوكس نيوز": أدى نقاش حاد علنا بين الرئيس دونالد ترامب وزيلنسكي، إلى إنهاء المؤتمر وإلغاء توقيع صفقة المعادن".

ووفقا لتقارير إعلامية "ترامب هو من طلب من زيلنسكي المغادرة".

هذا وغادر  زيلينسكي البيت الأبيض بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أكد ترامب عقب لقائه زيلينسكي أن الأخير غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لقد عقدنا اجتماعا مهما للغاية في البيت الأبيض اليوم. لقد تعلمنا الكثير مما لم يكن من الممكن أن نتعلمه لولا المحادثة في ظل هذه الضغوط والظروف. من المدهش ما تظهره الأمور من خلال العواطف، وقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام إذا شاركت أمريكا، لأنه يعتقد أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات".

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