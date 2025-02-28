البيت الأبيض: ترامب اتخذ قرار إلغاء مراسم توقيع صفقة المعادن مع زيلينسكي

قال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من اتخذ قرار إلغاء مراسم التوقيع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي السياق ذاته ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

الغاء اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف

وجاء في تقرير "فوكس نيوز": أدى نقاش حاد علنا بين الرئيس دونالد ترامب وزيلنسكي، إلى إنهاء المؤتمر وإلغاء توقيع صفقة المعادن".

ووفقا لتقارير إعلامية "ترامب هو من طلب من زيلنسكي المغادرة".

هذا وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أكد ترامب عقب لقائه زيلينسكي أن الأخير غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة.



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