استعدادًا لرمضان، افتتاح 3 معارض للسلع الغذائية بالقنطرة شرق

افتتحت محافظة الإسماعيلية، 3 معارض للسلع الغذائية، ضمن سلسلة "أهلًا رمضان" بمركز ومدينة القنطرة شرق.

مديرية التموين والتجارة الداخلية تقوم بتنظيم المعارض

وينظم تلك المعارض مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين القنطرة شرق وإدارة الرقابة التجارية بالمديرية والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق؛ وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم وللمساهمة في تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.



جانب من المعارض،فيتو

جانب من المعارض،فيتو

أهمية تنوع المنتجات

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أهمية تنوع المنتجات الغذائية والمنتجات المعروضة بالمعرض لتواكب متطلبات الأسرة المصرية وخاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

متابعة ورقابة من الأجهزة المعنية

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه لابد من المتابعة والرقابة المستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان توافر السلع الغذائية الاستراتيجية والتأكد من تطبيق نسبة التخفيض.

جانب من المعارض،فيتو

جانب من المعارض،فيتو

وأكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، أنه تم تنظيم المعارض بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية؛ ليعود بالنفع على كافة مواطني المركز والمدينة.

جانب من المعارض،فيتو

جانب من المعارض،فيتو

مضيفة أنه تم افتتاح معرضين لأهلًا رمضان بقرية جلبانة ومعرض آخر بقرية الأبطال، وستستمر المعارض حتى نهاية شهر رمضان المعظم ويضم السلع الغذائية الأساسية من أرز، زيت، سكر، ومكرونة، والبقوليات بكافة أنواعها بأسعار مناسبة ونسبة تخفيض تصل بين ١٥ و٢٥٪.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وخطة مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية بافتتاح أكثر من معرض لأهلًا رمضان في كافة مراكز ومدن المحافظة المختلفة وليس العاصمة فقط، حيث تم افتتاح ثلاثة معارض أهلًا رمضان بأماكن متفرقة بمركز ومدينة التل الكبير ومعرض أهلًا رمضان في مدينة الإسماعيلية والقنطرة غرب وثلاثة معارض بمركز ومدينة القنطرة شرق؛ ليعود بالنفع على المواطنين، وتقديم منتجات جيدة وبأسعار مخفضة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة للتخفيف عن كاهل المواطنين، واستمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس فيما يتعلق بالعمل على إتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض بالكميات والأسعار المناسبة.

طبقًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة والتوسع في إنشاء معارض أهلًا رمضان.

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