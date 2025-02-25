وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلا رمضان" للمدرسة المنتجة (صور)

افتتح أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، معرض "أهلًا رمضان" اليوم الثلاثاء بديوان إدارة شمال الإسماعيلية، الذي نظّمته إدارة المدرسة المنتجة بتعليم الاسماعيلية.

الهدف من إقامة المعرض

ويقام المعرض بهدف تعزيز ثقافة الإنتاج داخل المؤسسات التعليمية في محافظة الإسماعيلية، وربط المهارات العملية للطلاب بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

أبرز الحضور خلال افتتاح المعرض

وشهد افتتاح المعرض محمود الكيلانى مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وأسامه سيد أحمد مدير إدارة شمال الإسماعيلية، وتوفيق صلاح وكيل الإدارة.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

منتجات من صناعة طلاب المدارس

أشاد وكيل الوزارة بتنوع المنتجات المعروضة التى صنعها الطلاب بأيديهم، موجها الشكر لجميع المشاركين والقائمين على تنفيذ المعرض بقيادة شيرين عبد الجليل " مدير ادارة المدرسة المنتجة بالمديرية " لجهودهم في دعم وتعزيز مفهوم المدرسة المنتجة”.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

مشاركة واسعة من الإدارات التعليمية

شهد المعرض مشاركةً واسعةً من مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتقديم منتجات رمضانية عالية الجودة بأسعارٍ تنافسية، تعكس مهارة الطلاب وقدرتهم على الإنتاج وفقًا للمعايير السوقية.

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