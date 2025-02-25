الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلا رمضان" للمدرسة المنتجة (صور)

جانب من فعاليات المعرض،فيتو
جانب من فعاليات المعرض،فيتو

افتتح أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، معرض "أهلًا رمضان" اليوم الثلاثاء بديوان إدارة شمال الإسماعيلية، الذي نظّمته إدارة المدرسة المنتجة بتعليم الاسماعيلية. 

رفع 78 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط وحدة السكان بمدينة القنطرة غرب (صور)

الهدف من إقامة المعرض 

ويقام المعرض بهدف تعزيز ثقافة الإنتاج داخل المؤسسات التعليمية في محافظة الإسماعيلية، وربط المهارات العملية للطلاب بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. 

جانب من فعاليات المعرض،فيتو 
جانب من فعاليات المعرض،فيتو 

أبرز الحضور خلال افتتاح المعرض 

وشهد افتتاح المعرض محمود الكيلانى مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية،  وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وأسامه سيد أحمد مدير إدارة شمال الإسماعيلية،  وتوفيق صلاح وكيل الإدارة. 

جانب من فعاليات المعرض،فيتو 
جانب من فعاليات المعرض،فيتو 

منتجات من صناعة طلاب المدارس 

أشاد وكيل الوزارة بتنوع المنتجات المعروضة التى صنعها الطلاب بأيديهم، موجها الشكر لجميع المشاركين والقائمين على تنفيذ المعرض بقيادة شيرين عبد الجليل " مدير ادارة المدرسة المنتجة بالمديرية " لجهودهم في دعم وتعزيز مفهوم المدرسة المنتجة”. 

جانب من فعاليات المعرض،فيتو 
جانب من فعاليات المعرض،فيتو 

مشاركة واسعة من الإدارات التعليمية 

شهد المعرض مشاركةً واسعةً من مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتقديم منتجات رمضانية عالية الجودة بأسعارٍ تنافسية، تعكس مهارة الطلاب وقدرتهم على الإنتاج وفقًا للمعايير السوقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية تعليم الاسماعيلية معرض أهلا رمضان للمدرسة المنتجة المدرسة المنتجة إدارة شمال التعليمية

مواد متعلقة

رفع 78 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط وحدة السكان بمدينة القنطرة غرب (صور)

انطلاق البرنامج التدريبي حول معالم المنهج الأزهري بمنطقة الإسماعيلية (صور)

أوقاف الإسماعيلية تعقد اجتماعا استعدادا لشهر رمضان (صور)

ads

الأكثر قراءة

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

فلوسي راحت، إحدى ضحايا منصة FBC بالمنوفية تروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها (فيديو)

الإسكان تعلن نتيجة قرعة حجز وحدات جنة مصر بالقاهرة الجديدة

انخفاض ملحوظ في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

منوعات

المزيد

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنكار قيام الساعة، تفسير الشعراوي للآية 36 من سورة الكهف (فيديو)

خالد الجندي: البنوك حلال ولا تضيعوا أموالكم مع أصحاب الفتاوى الضالة (فيديو)

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية