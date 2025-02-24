أوقاف الإسماعيلية تعقد اجتماعا استعدادا لشهر رمضان (صور)

عقد فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، في محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام بالمديرية لعرض المستجدات ومناقشة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.



أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من فضيلة الشيخ السيد عطية مدير الإدارات بالمديرية، والدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية، ومديرى الإدارات في محافظة الإسماعيلية.



جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

تأكيدات على نظافة المساجد

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية خلال الاجتماع على الاهتمام البالغ بحملات النظافة على جميع المساجد بالمديرية وتهيئتها للرواد قبل شهر رمضان، كما أكد على استمرار تلك الحملات خلال شهر رمضان المبارك.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

تشديدات على الالتزام بتعليمات الوزارة

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام التام بتعليمات الوزارة فيما يخص الصناديق وشدد على عدم جمع التبرعات بالمساجد.

ووجه وكيل الوزارة بالاهتمام بالمساجد دعويا وإداريا من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية ومجالس العلم والذكر ومجالس الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

كما ختم اللقاء بتقديم الشكر والتقدير للمديرين الجدد مؤكدا على تقديم كل الدعم للجميع في أي وقت.

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