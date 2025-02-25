رفع 78 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في الإسماعيلية (صور)

شن مركز ومدينة الإسماعيلية، حملة لرفع الإشغالات بالشارع التجاري بأبوعطوة قرية نفيشة، وذلك في حضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ومدير شرطة المرافق، ومأمور مركز شرطة الإسماعيلية والقوة المرافقة، ونائب رئيس المركز ورئيس قرية نفيشة.



نتائج حملة الاشغالات

ومن جانبه قال العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن رفع 87 حالة إشغال منهم 40 محضر إشغال، 38 إشغال فوري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنبيه بعدم إشغال الرصيف مره أخرى.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

استمرار جهود الوحدات المحلية لرفع الإشغالات

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

توجيهات بضرورة توفير أماكن مناسبة للباعة

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بتوفير أماكن مناسبة وملائمة للباعة الجائلين لممارسة أنشطتهم التجارية بشكل لائق وحضاري.



جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة، وتؤثر على السيولة المرورية؛ من أجل عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.



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