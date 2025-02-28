الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ إزالة فورية لبناء على أرض زراعية بالقنطرة غرب

جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بتنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية الشهيد خيري مركز ومدينة القنطرة غرب، عقب تلقيه شكوى من أحد المواطنين بتنفيذ أعمال بناء بدون ترخيص على أرض زراعية.  

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تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

ومن جانبه، أكد محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أنه تم تنفيذ الإزالة بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو

مشتملات حالة التعدي 

مضيفًا، أن التعدي كان عبارة عن سملات خرسانية "بدون ترخيص" على أرض زراعية بإجمالي مساحة ٤٠٠ متر مربع، نطاق قرية الشهيد خيري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، مع المتابعة المستمرة من محافظ الإسماعيلية حتى الانتهاء من أعمال إزالة التعديات بشكل تام.

جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو
جانب من أعمال الازالة،فيتو

 

الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.  

جانب من الازالة،فيتو 
جانب من الازالة،فيتو 
جانب من الازالة،فيتو 
جانب من الازالة،فيتو 
جانب من الازالة،فيتو 
جانب من الازالة،فيتو 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل. 

 

 

 

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