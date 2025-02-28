تضامن الإسماعيلية تقدم دعما للأسر الأولى بالرعاية تزامنا مع شهر رمضان (صور)

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، عددا من الأنشطة المتنوعة بهدف تعزيز الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة، والتوعية بأهمية التعليم ومحو الأمية.

توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

ووزعت مديرية التضامن الاجتماعي عددا من صناديق المواد الغذائية بمراكز فايد، والقنطرة شرق، الإسماعيلية وأبو خليفة استهدف 100 أسرة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.



جانب من أنشطة تضامن الإسماعيلية، فيتو

جانب من أنشطة تضامن الإسماعيلية، فيتو

عقد ندوات توعوية

حيث تم عقد ندوة عن أهمية التعليم والالتحاق بفصول محو الأمية وعدم تسرب الأبناء من التعليم، والمتابعة الصحية بالوحدات الصحية، وأهمية النظافة والحفاظ على البيئة، استهدفت ١٠٠ سيدة، ويأتي ذلك ضمن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

جانب من أنشطة تضامن الإسماعيلية، فيتو

جانب من أنشطة تضامن الإسماعيلية، فيتو

تقديم شرح حول الإسعافات الأولية

كما قامت الرائدات الريفيات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بتقديم شرح مُبسط للأُسر عن الإسعافات الأولية وكيفية التصرف مع الأطفال في حال وجود حرق حتى مجيء الإسعاف، بالإضافة لحصر عدد من السيدات الأميات وإلحاقهم بفصول محو الأمية.



جانب من أنشطة تضامن الإسماعيلية، فيتو

جانب من أنشطة تضامن الإسماعيلية، فيتو

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن المديرية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعِزب المحافظة، وذلك وبالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية ومتطوعين من الشباب لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام، ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.

جانب من أنشطة تضامن الإسماعيلية، فيتو

جانب من أنشطة تضامن الإسماعيلية، فيتو

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واستمرارًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

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