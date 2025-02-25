تنفيذ 22 قرار إخلاء لـ عقارات آيلة للسقوط وغلق محال مخالفة بالإسماعيلية (صور)
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والري، الأجهزة المعنية ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
تنفيذ حملة مكبرة بحي أول
وشهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ 22 قرارا متنوعا بين إخلاء عقارات آيلة للسقوط وغلق محال بدون ترخيص ورفع إشغالات، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25، والتي نُفذت بنطاق حي أول في مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور مأمور قسم أول ورئيس حي أول والإدارة الهندسية بالحي، وقوات إنفاذ القانون.
تنفيذ قرارات إخلاء متنوعة
وتمثلت الإزالات في تنفيذ 5 قرارات إخلاء إداري لعقارات آيلة للسقوط وصادر بشأنها قرارات إزالة، كما تم تنفيذ 7 قرارات غلق إداري لمحال تزاول النشاط بدون ترخيص، و15 حالة إزالة لإشغالات بشارع السلطان حسين والحرية وكليوباترا.
الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
ومن الجدير ذكره، أن الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.
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