الجمعة 28 فبراير 2025
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عرض زواج فريد، فلاح رومانسي يخطب حبيبته بطريقة غريبة

عرض زواج فريد في
عرض زواج فريد في تركيا

في واقعة غريبة من نوعها، نقلتها وسائل إعلام تركية، أن  فلاحا تركيا شابا تقدم  بعرض زواج فريد لحبيبته، استلهم تفاصيله من البيئة التي يعيش ويعمل فيها، بدلًا من تكرار عروض الزواج الشائعة بالمدن، والتي ينحني فيها الشاب بخاتم الخطوبة فقط.

عرض زواج فريد في تركيا 

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن الفلاح التركي "جهاد آيفا" كتب  عبارة "هل تتزوجينني" على حقله الكبير عبر حرث مسارات على شكل عبارته تلك، مستعينًا بجراره الزراعي في تنفيذ الفكرة غير المسبوقة.

كما رسم بمسارات المحراث، قلبًا، وإشارة اللانهاية التي ترمز للحب والارتباط الأبدي بين العشاق.

والتقط جهاد صورًا للوحته تلك بواسطة طائرة "درون"، قبل أن يدعو "عائشة جاندان" للحقل، كي تشاهد عرض الزواج الذي سرعان ما وافقت عليه.

وكما تلقت الشابة وردة من حبيبها قبل أن ينحني مقدمًا لها خاتم الخطوبة ومن ثم يضعه في إصبع يدها، لتنتشر قصتهما وصورها خارج حدود قريتهما في ولاية "تشوروم" في شمال تركيا، إلى جميع أنحاء البلاد.

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تركيا عرض زواج خاتم الخطوبة

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