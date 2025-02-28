الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يستعرض كواليس زيارة كأس العالم للقاهرة (فيديو)

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كواليس زيارة كأس العالم للأندية للقاهرة في إطار جولته الترويجية للأندية المشاركة في البطولة المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونشر حساب الأهلي مقطع فيديو عبر فيسبوك وكتب عليه “ خلف كواليس رحلة تاريخية، عيش رحلة كأس العالم للأندية لكرة القدم في مصر التي لا تنسى ”. 

وكان الأهلي استضاف مجسم بطولة كأس العالم للأندية في بداية الشهر الجاري في إطار الجولة الترويجية للبطولة. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وعلي جانب اخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا من حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي الدوري المصري كأس العالم للأندية الولايات المتحده الامريكيه طلائع الجيش

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