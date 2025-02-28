التشكيل الرسمي لقمة الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

أعلن فريقا الهلال وأهلي جدة، عن تشكيليهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 اليوم الجمعة 28 فبراير على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الهلال والأهلي

وتمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الهلال والأهلي، عبر قناة SSC Sports HD1.

تشكيل الهلال أمام أهلي جدة



تشكيل الأهلي أمام الهلال



وفاز الهلال خلال المباراة الأخيرة على حساب الخلود، بنتيجة (5-1)، بينما انتصر الراقي على القادسية في مباراته الماضية، بنتيجة (4-1).

وسيبحث الهلال عن الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، واستغلال تعثر الاتحاد بالتعادل أمام الخليج في المباراة الماضية.

بينما سيحاول الأهلي الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، سواء بالفوز أو بالتعادل على الأقل، لمواصلة الاقتراب من المربع الذهبي.

غيابات الهلال أمام الأهلي



ومن المنتظر أن يشهد الكلاسيكو غياب أكثر من لاعب عن صفوف الزعيم، على رأسهم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش،والذي يعود إلى الرياض، يوم الجمعة، إلى جانب ياسر الشهراني الذي يواصل التأهيل من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

بينما سيعود حسان تمبكتي، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرُا على مستوى الركبة، والتي غيبته عن لقاء الخلود الماضية.

غيابات الأهلي في الكلاسيكو



وعلى الجانب الآخر، يدخل الفريق الأهلاوي تلك المواجهة بكامل قوته بعد عودة الجزائري رياض محرز، الذي غاب عن مواجهة القادسية،بسبب الإيقاف التلقائي، وهو القرار الذي أبعد زميليه المدافع التركي ميريح ديميرال ولاعب الوسط عيد المولد.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد الأهلي بالمركز الخامس بـ 44 نقطة.

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