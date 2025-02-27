اشتعال المنافسة بين رونالدو وهذا الثنائي على جائزة في الدوري السعودي

اشتعلت المنافسة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا مهاجم الهلال لحصد جائزة أفضل أهداف الجولة 22 بالدوري السعودي.

اشتعال المنافسة بين رونالدو وأوليفيرا وموسونا



ويتنافس رونالدو الذي سجل هدفًا في فوز فريقه على الوحدة بثنائية نظيفة مع مالكوم صاحب ثنائية جاءت ضمن خماسية الهلال على الخلود، وكذلك نولديج موسونا لاعب الأخدود الذي هز شباك الفتح في الخسارة 3-1.

الدوري السعودي

وأعلنت رابطة الدوري السعودي عن استفتاء جوائز الأفضل في الجولة بشكل جديد، حيث تم طرحه بشكل مجمع ليشمل أفضل هدف وكذلك أفضل مهارة، بالإضافة إلى التصدي الأفضل، بعدما كان يتم طرحها طوال الجولات الماضية بشكل منفصل.



وسجل رونالدو هدفا برأسية رائعة بعد عرضية البرازيلي أنجيلو، أما مواطنه مالكوم فقد سجل للهلال برأسه أيضا من عرضية سالم الدوسري، في حين أطلق الزيمبابوي موسونا قذيفة في شباك الفتح عبر ركلة حرة.

أفضل تصدي

أما التصدي الأفضل فقد أشعل صراعا خاصة بين قطبي جدة الاتحاد والأهلي، حيث قدم حارس كل فريق أداءً مميزًا في التعادل مع الخليج والفوز على القادسية على الترتيب.

بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد، أبعد محاولة خطيرة من عبد الله آل سالم ليحولها إلى ركنية، في المقابل فإن السنغالي إدوارد ميندي استطاع إبعاد محاولة أمام المرمى مباشرة للقادسية عن طريق كينونيس.

أما الثالث فهو مشاري سينيور حارس الرائد، الذي وعلى الرغم من خسارة فريقه ضد الشباب 1-2، إلا أنه قام بتصدٍ خيالي ليبعد محاولة شبابية خطيرة على مرتين من أمام خط المرمى.

المهارة الأروع

وفي استفتاء المهارة الأفضل يتنافس محمد الكويكبي "التعاون" بعد مراوغة دفاع الاتفاق، مع جورجينيو فينالدو "الاتفاق" الذي مر بالكرة من 3 لاعبين، وكذلك فواز الطريس "العروبة" في مباراة فريقه ضد ضمك.

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