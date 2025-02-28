الجمعة 28 فبراير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تسعى للضغط على واشنطن لإبقاء سوريا ضعيفة

سوريا،فيتو
سوريا،فيتو

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم ،  نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن  إسرائيل تسعى للضغط على واشنطن لإبقاء سوريا ضعيفة دون سلطة مركزية قوية.

 إسرائيل تسعى للضغط على واشنطن لإبقاء سوريا ضعيفة

 

 وفي سياق آخر أكدت تركيا على ضرورة أن تتخلى الولايات المتحدة عن دعم “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تقود “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”، في وقت أظهرت فيه واشنطن استعدادها للاستمرار في هذا الدعم.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن أمريكا بحاجة إلى إعادة تقييم علاقاتها، خاصة في سياق الحرب ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

وأوضح أن دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي التركي، يجب أن يتوقف.

كما أشار فيدان إلى أن دعم “قسد”، التي تحرس سجون “داعش”، يعد مسألة أمنية حساسة لتركيا، واصفًا ذلك بأنه يشكل “مادة سامة” في العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن أمله في إيجاد حل سلمي للقضية، مع التأكيد على أهمية تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في شمال سوريا لضمان السلام المجتمعي.

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إسرائيل سوريا واشنطن أمريكا

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