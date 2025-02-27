الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين ويهدد أوروبا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب، اليوم الخميس، ستكون هناك رسوم جمركية إضافية على الصين بقيمة 10%  ليرتفع إجمالي الرسوم المفروضة على بكين بعد الزيادة الأخيرةة إلى  20%.

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي 

وأضاف ترامب، أن الاتحاد الأوروبي ينتهج أسلوبا صعبا للغاية معنا في الشأن التجاري، مشيرا إلى أنه كان  كان صارما مع واشنطن في التجارة مؤكدا أنه سيتم فرض رسوم  متبادلة
وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح معرض باريس الدولي للزراعة، إنه سيحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تجنب التسبب بمعاناة" لدى حلفائه من خلال فرض رسوم جمركية.

ماكرون لترامب: لا يمكن لأحدنا جعل حليفه يعاني من فرض رسوم جمركية
 

وافتتح الرئيس الفرنسي، يوم السبت الماضي، معرض باريس الدولي للزراعة في دورته الـ61، والذي يقام بأرض المعارض "بورت دو فرساي" جنوبي باريس، في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس المقبل.


وقال ماكرون خلال الحدث: "بين الحلفاء، لا يمكن أن يجعل أحدنا الآخر يعاني من خلال فرض رسوم جمركية".

وأضاف: "سأتحدث مع الرئيس ترامب حول هذا لأننا بحاجة إلى تهدئة الأمور، والمنتجات الزراعية والغذائية هي من أكبر صادرات فرنسا ومن ثم ينبغي الدفاع عنها لجعلها أكثر تنافسية مما هي عليه الآن".

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ترامب الاتحاد الاوروبي الصين رسوم جمركية بكين

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