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رياضة

علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بتروجيت بالدوري في ظهوره الأول

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت في الأسبوع الـ ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بتروجيت 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - أحمد القندوسي -  محمود زلاكة - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - أحمد عابدين - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - أيمن موكا - مازن ياسر - محمد توني - محمد رضا بوبو.

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بتروجت في السابعة مساء اليوم الجمعة على إستاد هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

الظهور الاول لعلي ماهر

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لعلى ماهر مديرا فنيا لسيراميكا خلفا لأيمن الرمادى بعد خسارة الفريق الجولة الماضية أمام الجونة بهدفين نظيفين.

ترتيب سيراميكا بالدوري 

ويحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 21 نقطة، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 وتعادل 4  أحرز لاعبوه 18 هدفا ومُنى مرماه 18 هدفا.

ويحتل بتروجت المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة. 

وكان نادي سيراميكا كليوباترا أصدر بيانا رسميا، أعلن خلاله رحيل أيمن الرمادي عن القيادة الفنية للفريق وأعقبه إعلان تولي علي ماهر القيادة الفنية للفريق

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