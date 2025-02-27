الدوري الممتاز، صلاح محسن أفضل لاعب في مباراة المصري وسموحة

الدوري الممتاز، حصل صلاح محسن لاعب فريق المصري البورسعيدي على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز

مباراة سموحة والمصري

وحقق فريق المصري فوزا غاليا صالح به جماهيره على نظيره سموحة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة سموحة والمصري

تقدم المصري البورسعيدي بهدفي صلاح محسن في الدقيقة 5، وضاعف نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وكاد المصري أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48 بعد عرضية من عمرو سعداوي تابعها فخر الدين بن يوسف برأسية متقنة اصطدمت بالقائم.

وقلص فريق سموحة الفارق بتسديدة أرضية من محمد متولي "كناريا" في الدقيقة 53 بعد تمريرة متقنة من صامويل أمادي وألغى الحكم محمود دسوقي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل على أبو بكر ليادي مهاجم سموحة.

وهدد أحمد عيد ظهير المصري مرمى سموحة في الدقيقة 67، بعدما راوغ لاعبي سموحة وانفرد بالهاني سليمان، ليسدد كرة قوية لكن تصدى لها حارس سموحة.

وأحرز جون إيبوكا الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 91.

ترتيب سموحة والمصري بالدوري

ويمتلك المصري 27 نقطة قفز بهم إلى المركز الرابع والمربع الذهبي بجدول الترتيب.

ويمتلك فريق سموحة في رصيده 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

تشكيل سموحة أمام المصري

الهاني سليمان لحراسة المرمى

عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، محمد رجب الصافي، محمد كونيه لخط الظهر، عمرو السيسي، محمد متولي كناريا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أبو بكر ليادي، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونة كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صامويل أمادي

البدلاء: حسين تيمور ، هشام حافظ، محمد سالم، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد مصطفى ميدو، اسلام عطية، محمود صابر، دوكو دودو

تشكيل المصري لمباراة سموحة

وأعلن أنيس بو جلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره سموحة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: أحمد عيد، محمد مخلوف، سامادو أتدجيكو، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.



البدلاء: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، خالد الغندور، ميدو جابر، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، جون ايبوكا، بابا بادجي.

سموحة والمصرى

ودخل فريق المصرى البورسعيدى اللقاء بثوبه الجديد تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد عقب رحيل على ماهر بعد تعادل المصري مع الإسماعيلى سلبيا ومن قبلها الخسارة أمام غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء.

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