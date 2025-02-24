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رياضة

أرقام أيمن الرمادي مع سيراميكا بعد رحيله عن الفريق

أيمن الرمادي،فيتو
أيمن الرمادي،فيتو

الدوري المصري، قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة لتعزيز الأداء، وتحقيق أهداف المرحلة المقبلة وفق بيان رسمي للنادي.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏CLEOPATRA قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباتراء تعيين الكابتن علي ماهر مديرا فنيًًا للفريق الأول لكرة،القدم في خطوة مهمة لتعزيز الأداء، وتحقيق أهداف المرحلة المقبلة "‏'‏‏

وكان نادي سيراميكا كليوباترا أصدر بيانا رسميا، أعلن خلاله رحيل أيمن الرمادي عن القيادة الفنية للفريق. 

 

أرقام أيمن الرمادي مع سيراميكا 

 

وقاد الرمادي نادي سيراميكا لعامين متتالين في 60 مباراة.

ونجح أيمن الرمادي خلال 60 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز 23 مرة مقابل 17 تعادل و29 هزيمة، كما حقق مع الفريق بطولتين محليتين هما 2 كأس الرابطة

ولم يحقق سيراميكا كليوباترا الفوز في آخر 5 مباريات خاضهم الفريق بالدوري بتعادلين وثلاث هزائم آخرهم أمام الجونة السبت الماضي.

ويتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز السابع عقب مرور 15 جولة ويتبقى للفريق مواجهتي بتروجت وبيراميدز في الدور الأول.

وأكد البيان: "وفقًا للعلاقة الطيبة التي تجمع بين مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والكابتن أيمن الرمادي، وجهازه المعاون، اتفق الطرفان على ضرورة تجديد دوافع الفريق الأول بالنادي، بما يتسق مع الأهداف التي يحرص كلاهما على تحقيقها".

 


وواصل البيان:"وفي هذا الإطار الذي يغلف العلاقة المحترمة، بين نادي سيراميكا كليوباترا والكابتن أيمن الرمادي، والتي كُلِلت بالتتويج بنسختي كأس رابطة الأندية، لعامين متتاليين، اتفق الطرفان بشفافية كاملة،  وحرصًا منهما على المصلحة العامة للفريق، على إنهاء العلاقة التعاقدية مع الكابتن أيمن الرمادي، وجهازه المعاون، بالتراضي".

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