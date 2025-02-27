الدوري الممتاز، المصري يتقدم على سموحة بثنائية في الشوط الأول

الدوري الممتاز، تقدم فريق المصري على نظيره سموحة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم المصري البورسعيدي بهدفي صلاح محسن في الدقيقة 5، وضاعف نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل سموحة أمام المصري

الهاني سليمان لحراسة المرمى

عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، محمد رجب الصافي، محمد كونيه لخط الظهر، عمرو السيسي، محمد متولي كناريا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أبو بكر ليادي، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونة كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صامويل أمادي

البدلاء: حسين تيمور ، هشام حافظ، محمد سالم، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد مصطفى ميدو، اسلام عطية، محمود صابر، دوكو دودو

تشكيل المصري لمباراة سموحة

أعلن أنيس بو جلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره سموحة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: أحمد عيد، محمد مخلوف، سامادو أتدجيكو، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.



البدلاء: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، خالد الغندور، ميدو جابر، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، جون ايبوكا، بابا بادجي.

موعد مباراة سموحة والمصرى والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز

يواجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، نظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة المصري وسموحة على قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

سموحة والمصرى

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة سموحة ونظيره المصري البورسعيدي قوة وإثارة لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز.

سموحة خسر في آخر مبارياته أمام إنبى بهدف مقابل للاشيء.

ويدخل فريق المصرى البورسعيدى اللقاء بثوبه الجديد تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد عقب رحيل على ماهر بعد تعادل المصري مع الإسماعيلى سلبيا ومن قبلها الخسارة أمام غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء.

ترتيب سموحة والمصري بالدوري

ويمتلك المصري 24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويمتلك فريق سموحة في رصيده 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

محمود دسوقي حكمًا لمباراة المصري وسموحة

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة عشرة من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سموحة.

ويضم الطاقم كل من محمود دسوقي حكمًا للساحة ومعه كل من رجب محمد وأحمد عادل عبد الفتاح كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مبروك نبيل.

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × المصري - 4 عصرًا - أون سبورت 1.

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 4 عصرًا.

الزمالك × زد - 7 مساءً - أون سبورت 1.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 36 نقطة

2- بيراميدز 36 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- فاركو 22 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

9- طلائع الجيش 20 نقطة

10- زد اف سي 19 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- سموحة 17 نقطة

14- الجونة 16 نقطة

15- غزل المحلة 14 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط



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