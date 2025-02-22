الدوري المصري، سيراميكا يسقط أمام الجونة بثنائية كهربا وأوجو

الدوري المصري، حقق فريق الجونة فوزا ثمينا على حساب ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خالد بشارة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الجونة اللاعب أحمد مجدي كهربا في الدقيقة 26 من اللقاء، ثم نجح صمويل أوجو في تسجيل الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 88.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الجونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي - أحمد العش -أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ.

خط الهجوم: حسونة - أوجو صامويل - أكيم.

سيراميكا كليوباترا، فيتو

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في الأسبوع ١٥ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - احمد عابدين - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أيمن موكا - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

سيراميكا كليوباترا والجونة

وودخل علاء عبد العال مدرب الفريق الساحلي المباراة باحثا عن استعادة الانتصارات مع الجونة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد،

فيما واصل سيراميكا تراجع نتائجه بعدما فشل في تحقيق أي فوز آخر 5 مباريات بالدوري حيث تعادل في لقاءين وخسر ثلاث لقاءات بهزيمته اليوم أمام الجونة

موقف سيراميكا كليوباترا والجونة بالدوري

بهذه يحتل سيراميكا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة من 15 مباراة و5 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم، بينما رفع الجونة رصيده إلى 13 نقطة، تقدم بها إلى المركز الخامس عشر من 15 مباراة حيث حقق 3 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم.

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