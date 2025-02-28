الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن بوست تكشف عن مخاطر عديدة في صفقة المعادن بين أمريكا وأوكرانيا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، أن تنفيذ صفقة المعادن في أوكرانيا سيكلف الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات، والتي قد لا تعود بفوائد وأرباح للشركات الأمريكية.

مخاطر تحيط بصفقة المعادن بين أمريكا وأوكرانيا 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن  المشكلة الكبيرة تكمن في المدة التي يستغرقها تطوير أي حقل جديد والتي تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى عدم توافر البيئة الآمنة للاستثمار في كييف.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست أن العديد من الخبراء شككوا ن في الجدوى الاقتصادية من تنفيذ صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

زيلينسكي يصل أمريكا للتوقيع على صفقة المعادن 

ونوه الخبراء إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم تسجل احتياطيات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا، فإن أكثر من 70% من الرواسب المستكشفة تقع في دونباس ونوفوروسيا وهما جزء من روسيا.

ووصل فلاديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوقيع على صفقة المعادن الأمريكية الأوكرانية، والتي وافق على نسختها الثالثة عدد من وزراء حكومته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي صفقة المعادن أمريكا أوكرانيا

مواد متعلقة

إعلام أوروبي: أوكرانيا ستصبح الولاية رقم 51 بعد اتفاقية المعادن مع أمريكا

أهم بنود اتفاقية المعادن بين أمريكا وأوكرانيا (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

دار الإفتاء: غدا السبت غرة شهر رمضان لعام 1446 هجريًّا

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا

من بينها "التراويح"، السعودية تكشف سبب منع بث الصلوات خلال شهر رمضان

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

"نص مليون جنيه"، أحمد العوضي يعلن عن مسابقة الحلقة الأولى من فهد البطل (فيديو)

غدا أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات وقطر وعمان

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق تزامنا مع رمضان

منوعات

المزيد

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

أيام الغفران والبركة، الإفتاء توضح 5 فضائل لشهر رمضان

موعد العشر الأواخر من رمضان 2025 وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية