واشنطن بوست تكشف عن مخاطر عديدة في صفقة المعادن بين أمريكا وأوكرانيا

كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، أن تنفيذ صفقة المعادن في أوكرانيا سيكلف الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات، والتي قد لا تعود بفوائد وأرباح للشركات الأمريكية.

مخاطر تحيط بصفقة المعادن بين أمريكا وأوكرانيا

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن المشكلة الكبيرة تكمن في المدة التي يستغرقها تطوير أي حقل جديد والتي تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى عدم توافر البيئة الآمنة للاستثمار في كييف.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست أن العديد من الخبراء شككوا ن في الجدوى الاقتصادية من تنفيذ صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

زيلينسكي يصل أمريكا للتوقيع على صفقة المعادن

ونوه الخبراء إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم تسجل احتياطيات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا، فإن أكثر من 70% من الرواسب المستكشفة تقع في دونباس ونوفوروسيا وهما جزء من روسيا.

ووصل فلاديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوقيع على صفقة المعادن الأمريكية الأوكرانية، والتي وافق على نسختها الثالثة عدد من وزراء حكومته.

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