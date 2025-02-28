الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

أهم بنود اتفاقية المعادن بين أمريكا وأوكرانيا (إنفوجراف)

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعادة الإعمار اتفاقية المعادن الصندوق السيادى الولايات المتحده الامريكيه أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

حماس تعلن استعدادها التنازل عن إدارة غزة مقابل شرط واحد

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين

بحضور مدبولي وصبحي والأزهري، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بالقاهرة

أخبار مصر: استطلاع هلال رمضان، مفاجأة من والدة آية عادل عن مصرعها بالأردن، أول ظهور لـ ريكو، حادث مروع بالمنيا، ارتفاع الذهب

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

تُطبق غدا وحتى عيد الفطر المبارك، مواعيد غلق المحال الجديدة

حالة الطقس أول أيام رمضان، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

الاستماع لأقوال شهود عيان في واقعة تعدي لاعب الزمالك على شاب في التجمع

منوعات

المزيد

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

في 3 ثوان، لحظة انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

التصديري للصناعات الهندسية يعلن انتهاء دراسة تعزيز القيمة المضافة والتصدير

بكام كيلو السكر اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم بنود اتفاقية المعادن بين أمريكا وأوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يفطر ولا يفطر، دليلك للإجابة على أبرز أسئلة الصيام خلال شهر رمضان

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان ردده

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية