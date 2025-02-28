الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استطلاع هلال رمضان من مرصد حلوان (بث مباشر)

هلال رمضان، فيتو
هلال رمضان، فيتو
ads

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، هلال رمضان من داخل مبنى المعهد الفلكي بحلوان ويمكنك مشاهدة البث المباشر للرؤية.

txt

الإمارات تستخدم طائرات الدرون المزودة بالذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان

txt

اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان لعام 1446 هجريا وتعلن النتيجة في احتفال رسمي


وكان الدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية قد أعلن أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، أن هلال شهر رمضان ولد 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية).


هلال رمضان 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى  لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ما عدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1446 هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025.

ويرفع اذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 54: 5 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو أخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12 مساء.

وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استطلاع هلال رمضان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية هلال شهر رمضان شهر رمضان 1446

مواد متعلقة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا، غدا

ads

الأكثر قراءة

استطلاع هلال رمضان من مرصد حلوان (بث مباشر)

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

السعودية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق تزامنا مع رمضان

الإخبارية: رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير بالسعودية

تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

رسالة السيسي للمصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

السعودية تتحرى هلال شهر رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد العشر الأواخر من رمضان 2025 وفضائلها

تأخرت في قضاء ما أفطرته العام الماضي حتى دخل رمضان.. ماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب

حكمه وفضله وثوابه، كل ما تريد معرفته عن الصوم في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية