الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإمارات تستخدم طائرات الدرون المزودة بالذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان

هلال رمضان
هلال رمضان

 يتحرى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، هلال شهر رمضان لهذا العام، باستخدام "طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

طائرات الدرون

 وأكد المجلس أن هذه هي المرة الأولى عالميا التي يتم فيها تحري الهلال باستخدام "طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه المبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال، عملًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له".

 

وأضاف أن هذا التحري يتم بالإضافة إلى شهادات الرؤية بالعين المجردة، والمراصد الفلكية المنتشرة في أرجاء الدولة، التي تستخدم أفضل الأجهزة المتطورة والآلات المتقدمة، وتضمن دقة تحري الهلال، وتعطي نتائج وبيانات علمية مؤكدة في عمليات رصد الأهلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمراكز المتخصصة والمراصد الفلكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرات الدرون الإمارات هلال رمضان هلال شهر رمضان شهر رمضان مجلس الإمارات
ads

الأكثر قراءة

حماس تعلن استعدادها التنازل عن إدارة غزة مقابل شرط واحد

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين

سعر الدولار فى البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

حتى تكتمل الحزمة الاجتماعية

جدول مباريات الأهلي فى شهر رمضان

منوعات

المزيد

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

التصديري للصناعات الهندسية يعلن انتهاء دراسة تعزيز القيمة المضافة والتصدير

بكام كيلو السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تأخرت في قضاء ما أفطرته العام الماضي حتى دخل رمضان.. ماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب

حكمه وفضله وثوابه، كل ما تريد معرفته عن الصوم في الشريعة الإسلامية

يفطر ولا يفطر، دليلك للإجابة على أبرز أسئلة الصيام خلال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية