إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقوصية في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار رصد مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أو من خلال لجان الرصد الميداني للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف.

وأشار محافظ أسيوط إلى تضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف هذه المخالفات وذلك حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.

وأوضح محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية وفك شدة خشبية بدائرة مركز القوصية حيث تمت الإزالة تحت إشراف صفاء بدوى محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية مير ومنتصر نبيل هريدى رئيس الوحدة المحلية بالمنشاة الكبرى وحسين النمر رئيس الوحدة المحلية بفزارة ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة.

وأشار محافظ أسيوط إلى توجيهاته المستمرة للعمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

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