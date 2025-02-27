أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة رئيس جامعة أسيوط عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 مارس وذلك في في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الطبية وتسهيل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية.

إتاحة إمكانية حجز المواعيد عبر الموقع الرسمي للمستشفى، مما يقلل من الازدحام

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمرضى من خلال إتاحة إمكانية حجز المواعيد عبر الموقع الرسمي للمستشفى، مما يقلل من الازدحام ويسهم في تحسين تجربة المرضى داخل العيادات، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية – عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الحميد – مدير مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن خدمة الحجز الإلكتروني بمستشفى الإصابات والطوارئ تمثل إضافة مهمة تهدف إلى تعزيز التواصل بين المرضى والمستشفى، وتحسين كفاءة العمل، حيث تُمكّن المرضى من حجز مواعيدهم في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الاتصال بالعيادة أو الذهاب إليها شخصيًا.

كما تسهم هذه الخدمة في تقليل فترات الانتظار، مما يرفع من مستوى راحة المرضى ويجعل حصولهم على الرعاية الطبية أكثر سهولة.

وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا التطور يأتي ضمن جهود المستشفى المستمرة لتوظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات طبية أكثر كفاءة وسرعة، مؤكدًا التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى.

تنطلق هذه الخدمة تحت إشراف: الدكتور محمد فاروق – نائب مدير المستشفى للشؤون الإدارية، والدكتور أحمد إكرام – نائب مدير المستشفى للشؤون الطبية، والدكتور محمد خالد – مدير العيادات الخارجية بالمستشفى، والدكتور محمد جمال – طبيب مقيم بالقسم، والأستاذ خالد محمد سعد – مسؤول الإعلام بالمستشفى.

رابط الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط

اضغط هنا لحجز موعدك

https://www.aun.edu.eg/hospitals/registration/ar/injuries_reservation

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