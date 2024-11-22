الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 15 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة في أسيوط (صور)

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

إزالة لـ 15 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة بالقوصية 

 وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز تمكنت تنفيذ إزالة ل 15 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة بنطاق المركز في وجود غطاء أمني بتواجد اللواء مصطفى حيالله مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال والعميد تامر هارون نائب مأمور مركز شرطة القوصية والمقدم أحمد صلاح رئيس مباحث القوصية والقوات المرافقة لهم كما شارك بالحملة محمد عبدالحميد الشريف ورباح حمدى نائبا رئيس المركز والمهندس خالد محمود طه مدير الإدارة الزراعية بالقوصية ورؤساء القرى وأعضاء الإدارة الزراعية ومسئولي الإزالات وتمت أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز القوصية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والتنبيه على رؤساء القرى بالمرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات في مهدها والتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني للموجة الـ 24 التي تنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.

 

إزالة 32 حالة تعد على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزين في أسيوط

إزالة التعدي على 272 أراضي أملاك دولة خلال الموجة 24 بأسيوط

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة  لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أراضي الدولة استرداد اراضي الدولة أسيوط التعديات الدكتورة منال عوض اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز القوصية مركز شرطة القوصية منظومة الشكاوي وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط ونائب وزير الخارجية يشهدان ندوة مخاطر الهجرة غير الشرعية (صور)

جامعة أسيوط تُطلق قافلة للكشف الطبي على 100 حالة

بدء الحملة القومية الثالثة لتحصين 158 ألف رأس ماشية بأسيوط

فوز فريق مرشدات مركز شباب أبنوب بالمركز الأول في مسابقة التميز الكشفي بأسيوط

الكشف الطبي على 50 شخصا من العمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة بداية بأسيوط

إنشاء سوق جديد للماشية ومحجر صحي للعجول المستوردة في أسيوط

محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير الخارجية ورئيسة لجنة منع الهجرة غير الشرعية (صور)

ميت يودع ميتا، وفاة مسؤول في عزاء نجل وكيل وزارة التعليم بشكل مفاجئ تهز أسيوط

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نجل شيف شهير يدهس عامل دليفري، عشرات المصابين بطريق الجلالة، ضبط مخرج بسبب زوجة خالد يوسف، موعد جنازة عادل الفار

قرار جمهوري هام ورسائل من السيسي لقادة القوات المسلحة

ارتفاع عدد مصابي انقلاب أتوبيس طريق الجلالة إلى 34 شخصًا

الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا، وانتكاسة جديدة لـ اليورو

البحث عن نجل شيف شهير بعد دهسه عامل دليفري بالشيخ زايد

البطاطس تبدأ من 10 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

غينيا تطالب "الكاف" رسميا بمنحها التأهل لأمم إفريقيا بسبب قميص لاعب تنزاني

صعود أسعار الذهب في الأسواق مسجلًا أفضل أداء أسبوعي

منوعات

المزيد

ناوي يأكلها، بيع أغلى "موزة" في التاريخ بسعر 6.2 مليون دولار (فيديو)

بعد دلتا إيرلاينز، "رايان" للطيران الإيرلندية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس

لصوص لكن ظرفاء، فيديو طريف لـ "حرامية جزم" أثناء عثورهما على "صيد ثمين" (فيديو)

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

خطوات التظلم على نتيجة الاختبارات الإلكترونية لوظائف معلم مساعد لغة عربية

البطاطس تبدأ من 10 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حكما شرعيا تتعلق بصلاة الجمعة.. تعرف عليها

جزاء من فقد الولد في الدنيا والآخرة من الكتاب والسنة

دعاء يوم الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية