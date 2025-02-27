افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمستشفى الصدر بأسيوط (صور)

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني الذي تنظمه مستشفى الصدر بأسيوط بعنوان "أمراض الجهاز التنفسي في كلمة" بقاعة نادي الزراعيين بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور محمد رسلان مدير عام هيئة التأمين الصحي بأسيوط والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط، والدكتورة صفاء ابو العلا مديرة مستشفى الصدر بأسيوط، ولفيف من أطباء جامعتي أسيوط والأزهر ومديرية الصحة ومستشفى الصدر والمستشفيات العامة بأسيوط.

وبدأت الجلسة الإفتتاحية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم؛ ثم كلمة وكيل وزارة الصحة الذي رحب خلالها بالحضور وحرص اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على المشاركة في الفعاليات والمبادرات المختلفة التي يتم تنظيمها على أرض المحافظة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي وتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة ومشاركته في وضع خطط التطوير وزياراته الميدانية وجولاته على المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة الوضع الصحي ومساندته للجميع في كافة القرارات التي يتم اتخاذها لمصلحة العمل موجهًا الشكر لجميع القائمين على المؤتمر العلمي الثاني لمستشفى الصدر وخاصة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية في علاج أمراض الصدر مثمنًا دور جامعتي أسيوط والأزهر والتأمين الصحي على مساندتهم للمديرية في تطوير القطاع الصحي وتدعيم المستشفيات بالكوادر الطبية المتخصصة.



وأعرب محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الثاني الذي يضم كوكبة من الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر والذي يوثق تجاربهم العلمية والعملية في مواجهة أمراض الصدر وآخر المستجدات الطبية الحديثة في العلاج موجهًا الشكر لكافة الأطقم الطبية من أطباء وممرضين في كافة مستشفيات المحافظة بمراكز المحافظة للجهود الكبيرة التي يبذلونها في تقديم الخدمات الطبية للمرضى ويستحقون كل التكريم والتقدير.

واشار إلى أهمية التعاون والتنسيق وتضافر جهود كافة المؤسسات والقطاعات الصحية المختلفة من مديرية صحة وتأمين صحي وجامعتي أسيوط والأزهر لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة مما يساهم في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

إحلال وتجديد 5 مستشفيات مركزية على مستوى أسيوط

وقدم محافظ أسيوط الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا للنهوض به وتحسين الخدمات الطبية والصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ضمن المبادرات التي تهتم ببناء الإنسان المصري ورعايته وتنميته في جميع النواحي كاشفًا عن الطفرة التي يشهدها قطاع الصحة بالمحافظة حيث يجري خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري إحلال وتجديد 5 مستشفيات مركزية على مستوى المحافظة في منفلوط وساحل سليم وديروط وأبنوب وحميات ديروط فضلًا عن إنشاء وتطوير وتجديد الوحدات الصحية في المراكز وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي نهاية الجلسة الإفتتاحية قدمت الدكتورة صفاء أبو العلا مدير مستشفى الصدر؛ درع المؤتمر العلمي السنوي الثاني إلى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، كما تم تقديم درع المؤتمر للدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

كما تم تكريم قيادات مديرية الصحة وبعض الأطباء المتميزين بالمديرية ومديري بعض المستشفيات بالمحافظة تقديرًا لدورهم في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

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