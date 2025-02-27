محافظ أسيوط يشهد تجهيز 50 شابا وفتاة مقبلين على الزواج وتسديد ديون 20 غارمة (صور)

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، واللواء محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب؛ فعاليات حفل تجهيز 50 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من غير القادرين وتسديد ديون 20 غارمة ؛ المقام بقاعة المبنى الاجتماعي لشركة أسيوط لتكرير البترول وسط فرحة الأهالي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد الألفي منظم الحفل والأمين العام لشؤون التنظيم"، والسيد عبد الصبور مشرف الحفل وأمين أحد الأحزاب بمحافظة أسيوط، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، والشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وأعضاء الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ولفيف من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وشباب الأحزاب بالمحافظة، والعشرات من المواطنين والأسر من قرى المحافظة.

50 جهاز مهداة لغير القادرين من أبناء محافظة أسيوط

وبدأت الفعاليات؛ بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها تفقد أجهزة العروسين الذي تضمن 50 جهاز مهداة لغير القادرين من أبناء محافظة أسيوط عبارة عن (غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، ومكوى) ثم فيلم تسجيلي عن فعاليات ومبادرات الأحزاب في أسيوط وأخر عن الانشطة والفعاليات بالمحافظات ضمن مبادرة "من الناس" التي أطلقها احد الأحزاب قبل عامين ثم فعاليات الاحتفالية التي قدمتها الدكتورة أماني الليثي الداعية الإسلامية ومسئولي مديرية التضامن بأسيوط.

وقدم محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولأهالي أسيوط بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يديم الأمن والأمان على شعب مصر العظيم لافتًا إلى ما تشهده المحافظة من تطوير في الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات خلال الآونة الأخيرة حيث أننا جميعًا نعمل يدًا بيد مع الشباب والفتيات والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وغيرها على تطوير الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة مشيدًا بالجهود والأنشطة والفعاليات التي ينظمها الأحزاب بالمحافظة التي يتم خلالها تقديم خدمات متنوعة للمواطنين بالمراكز والأحياء موجهًا الشكر والتقدير لهم لمساهمتهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجًا وإدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب للوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات المختلف تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

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وفي هذا السياق أوضح مشرف الحفل أن تلك الفعاليات التي تشهدها محافظة أسيوط تأتي انطلاقًا من حرص الأحزاب على المشاركة المجتمعية الفعالة ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المجتمعية في تحسين مستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة خاصة محافظات الصعيد تماشيًا مع دعم مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف القطاعات وخاصة التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته معبرًا عن سعادته بتواجده وسط أهالي وأسر الصعيد خاصة محافظة أسيوط العريقة داعيًا الشباب إلى التمسك بالوحدة الوطنية والوعي بمخاطر الشائعات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي مؤكدًا على وقوف الحزب خلف القيادة السياسية مؤيدين لقراراته بشأن رفض تهجير أهالي غزة.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المعظم مقدمًا التحية للحضور لافتا إلى حرصه على المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي يتم تنظيمها على أرض المحافظة والتي كان آخرها توفير المواد الغذائية المتنوعة بكميات كبيرة لتوصيلها لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمراكز بمشاركة شباب الأحزاب والمتطوعين.

كما شهدت الفعاليات احتفالية كبرى أحيتها فرقة "سحر الجنوب" الفنية بقيادة المايسترو نصر الدين؛ وسط زغاريد وفرحة عارمة من الأهالي والأسر المستفيدة.

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