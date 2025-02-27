محافظ أسيوط يلتقي السفير الإسباني ووفد برنامج الأغذية العالمي (صور)

التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، سفير دولة أسبانيا لدى مصر، الفارو ايرانزو وإيفا سواريز رئيس مكتب التعاون الفني الإسباني في مصر وماريا جيل، مسئول البرامج في التعاون الإسباني، وجان بيير، رئيس مكتب برنامج الغذاء العالمي في مصر، ودعاء عرفة مدير برنامج الحماية الاجتماعية بمكتب الغذاء العالمي ونجلاء عاطف مسئولة الشراكة بمكتب برنامج الغذاء العالمي (Partnership) حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة مشروع "الغذاء من أجل التعليم" الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي في مدارس التعليم المجتمعي، بهدف تحسين التغذية المدرسية ودعم الأسر الأكثر فقرًا، وكذلك الحد من تسرب الأطفال من التعليم.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم والدكتورة فاطمة عائد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة الأهداف الرئيسية للمشروع التي تشمل توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى مكافحة التسرب من التعليم، وتعزيز التغذية السليمة للأطفال، مما يسهم في رفع قدرات التحصيل الدراسي، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي للأطفال من خلال تحسين سياسات وأنظمة التغذية المدرسية ضمن إطار الحماية الاجتماعية.

مبادرات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

ومن جانبه رحب محافظ أسيوط بالسفير الأسباني ووفد برنامج الأغذية العالمي على أرض أسيوط، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالتنمية المستدامة وتفتح أبوابها لجميع المبادرات الداعمة لأبنائها وتعمل على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة ربوع المحافظات من خلال تنفيذ العديد من المبادرات القومية ومنها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة"، فضلًا عن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره لجهود البرنامج والمساهمات القيمة التي تقدمها الجهات المانحة مثل الحكومة الإسبانية وبرنامج الأغذية العالمي لدعم التعليم وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة مؤكدًا على ضرورة الإستمرار في تنفيذ هذه الأنشطة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز فرص التعليم للأطفال.

وأكد أبوالنصر تطلعه لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وسفارة أسبانيا وبرنامج الغذاء العالمي على كافة الأصعدة لافتًا إلى أن المحافظة تتوافر بها العديد من المقومات والميزات التنافسية التي تشجع على جلب الاستثمارات علاوة على وجود العديد من الأماكن الأثرية والسياحية ونقطتين من أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة يجري تطويرهما لتحقيق الجذب السياحي كما أن المحافظة بها زراعات مثل النباتات العطرية والرمان وجرى توطين هذه الصناعات بها لتصديرها للخارج بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة وتدوير المخلفات والرواكد وخلق قيمة مضافة لها مؤكدًا حرص الدولة المصرية، على تعزيز التنمية والإنتاج، وتوفير فرص العمل، والحد من الهجرة غير الشرعية، ودعم المشروعات التنموية بمختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.

كما وجه السفير الإسباني الشكر لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال، لافتًا إلى أن زيارته تعد الزيارة الثانية للمحافظة مؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون المثمر والبناء مع المحافظة خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين مما يترتب عليه من نتائج اقتصادية، من خلال الشراكات في مختلف المجالات.

فيما أعرب، رئيس مكتب برنامج الغذاء العالمي في مصر عن شكره للواء هشام أبوالنصر على هذا اللقاء مؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون مع المحافظة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن البرنامج يعمل في مصر منذ 55 عاما وفي أسيوط منذ 15 عامًا لتعزيز التعليم المجتمعي وتحسين جودة التعليم وتحقيق التنمية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

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