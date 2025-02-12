محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لمجمع المحارق الجديد تمهيدًا لافتتاحه (صور)

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لمجمع محارق أسيوط تمهيدًا لافتتاحه قريبًا بالظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا بمركز أسيوط بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه، وبسعة عمل يومية تصل إلى 4.5 طن وبدعم من وزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير منظومة النفايات الخطرة والمحارق ومواجهة المخالفات البيئية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، وعلاء مصطفى عبد العظيم مدير مجمع محارق أسيوط، والدكتور محمد سيد مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة بمديرية الصحة بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد محافظ أسيوط ـ خلال الجولة ـ الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع المقام على مساحة 3 أفدنة والذي يضم مباني إدارية وخدمية وسكنية بالإضافة إلى مبنى المحولات الكهربائية والديزل وغرف تجميع النفايات ومبنى ميزان بسكول.

المجمع يضم 14 محرقة و11 معصرة

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح مفصل من الدكتور محمد سيد مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة، الذي أوضح أن المجمع يضم 14 محرقة و11 معصرة، تم تنفيذها بدعم من وزارة الصحة والسكان.

وأكد أبو النصر أهمية مجمع محارق أسيوط في الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين حيث يخدم أكثر من 3500 منفذ طبي على مستوى المحافظة، منها 22 مستشفى حكومي، و264 وحدة صحية، و3113 منشأة طبية خاصة يتم تجميع النفايات الطبية الخطرة من هذه المنشآت بما في ذلك النفايات الحادة والصيدلانية والسامة للجينات والمعدية، ويتم التخلص منها بأمان من خلال هذه المنظومة التي تم توفير القوى البشرية اللازمة لها ووسائل النقل والقدرات الميكانيكية والخدمات المجتمعية والتعاقدات بالإضافة إلى توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السولار.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المشروع يتكون من مبنى إداري بمساحة 240 متر مربع، ومبنى سكني بمساحة 350 متر مربع، ومبنى للنفايات قبل الحرق بمساحة 200 متر مربع، ومبنى للنفايات بعد الحرق بمساحة 135 متر مربع، ومبنى غرف الكهرباء والمولد بمساحة 90 متر مربع، ومبنى غرفة الأمن بمساحة 45 متر مربع، ومبنى ميزان البسكول بمساحة 50 متر مربع، ومغسلة سيارات بمساحة 100 متر مربع، ومبنى خدمات عمال بمساحة 80 متر مربع، وقواعد المحارق بمساحة 850 متر مربع، والموقع العام بمساحة 10000 متر مربع، وخزان صرف بمساحة 66 متر مربع، وخزان مياه الشرب والحريق وغرفة الطلمبات بمساحة 165 متر مربع.

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