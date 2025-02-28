واشنطن: إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق مع حماس قبل التوافق على مستقبل غزة

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع، الموقف الأمريكي الداعم للاتجاه الإسرائيلي.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة، أكدت على أن إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق مع حركة حماس دون توافق على مستقبل غزة ونزع سلاح حماس وتقويض سلطتها.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة تدعم الموقف الإسرائيلي بشكل مطلق.

تفوق الإرادة على الآلة العسكرية، أول تعليق من حماس على إخفاق إسرائيل في 7 أكتوبر

علقت حركة حماس، أمس الخميس، على نتائج التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر 2023، والتي خلصت إلى وجود إخفاقات جسيمة في توقع الهجوم والتصدي له.

الإرادة الفلسطينية تتفوق على الآلة العسكرية

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن مظاهر الإخفاق التي كشفت بعضا منها تحقيقات جيش الاحتلال، تؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية على كل الآلة العسكرية للاحتلال، وقدرة العقل الأمني للقسام على هزيمة مجموع الأجهزة الأمنية الصهيونية.

وأضاف قاسم في بيان أن "غطرسة المستعمر الصهيوني ستظل تمنعه من رؤية حقيقة هذا الشعب العظيم الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلاله".

وكانت قد ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نتائج التحقيقات خلصت إلى أن الجيش فوجئ بهجوم 7 أكتوبر وبالعدد الكبير من المقاتلين الذين تمكنوا من اجتياح المستوطنات والقواعد المحاذية لغزة خلال الهجوم، كما أظهرت التحقيقات أن الجيش فوجئ بسرعة المقاتلين الفلسطينيين وتخطيطهم الجيد للهجوم الذي تجاوز توقعاته بالكامل.

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