تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي: السنوار خطط لعملية طوفان الأقصى منذ 2017

كشف تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن وجود معلومات استخباراتية أكدت أن السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر منذ عام 2017.

وأكد التحقيق، أن قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي توقعوا غزوا بريا من 8 نقاط حدودية لكن حماس هاجمت عبر أكثر من 60، مشيرا إلى أن الفوضى التي تسبب فيها هجوم 7 أكتوبر أدت إلى حوادث نيران صديقة لكنها لم تكن كثيرة.

وأوضح التحقيق أن مقاتلي حركة حماس هاجموا قوات جيش الاحتلال كبار الضباط وعطلوا منظومة القيادة والسيطرة.

وأعلن المراسل العسكري في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي دورون كادوش، اليوم الخميس، عن أبرز الاستنتاجات من التحقيقات بخصوص عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

أبرز الاستنتاجات من التحقيقات في هجوم 7 أكتوبر



وذكر المراسل العسكري في إذاعة جيش الاحتلال: "أقول بشكل مسبق، سنواصل التعمق في التفاصيل الكاملة خلال الأيام والأسابيع القادمة بسبب القيود. في الوقت الحالي، إليكم بعض النقاط والعناوين الرئيسية:



لم يأخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الاعتبار سيناريو هجوم واسع ومفاجئ، إذ اعتُبر غير واقعي، ولم يتم حتى التفكير في سيناريو قريب منه، وهذه نقطة رئيسية لم يكن مستعدا لها.

وأضاف التحقيق أنه تمت السيطرة على فرقة غزة لعدة ساعات، بين الساعة 6:30 صباحا و12:30 ظهرا، لم يكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرة على منطقة غلاف غزة، وخلال هذه الساعات وقعت معظم عمليات القتل والخطف. واحتاج جيش الاحتلال إلى حوالي 10 ساعات ليبدأ في استعادة السيطرة العملياتية على المنطقة، حتى تم القضاء على معظم المسلحين أو عادوا إلى القطاع.



سر فشل جيش الاحتلال في التصدي لعملية طوفان الأقصى

وأكد التحقيق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فوجئ ليس فقط بالهجوم نفسه، ولكن أيضا بعدد المسلحين الكبير الذي اجتاح غلاف غزة، بسرعة تحركاتهم التي خُطط لها بعناية من قبل حماس.

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