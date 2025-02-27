تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

تعطل تطبيق إنستا باي الخاص بالمعاملات المالية اللحظية بشكل مفاجئ اليوم.

عطل يضرب إنستا باي

وواجه المستخدمون مشكلات في إتمام المعاملات عبر التطبيق حيث توقفت الخدمة لفترة، وحرص المسئولون عن التطبيق على تنبيه المستخدمين برسالة تفيد بأن التطبيق يخضع حاليًا لبعض التحديثات التقنية، مع التأكيد على أنه سيتم استئناف الخدمة قريبًا بعد الانتهاء من عمليات الصيانة.

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