الصناعة: التقدم للطرح التاسع للأراضي الصناعية بدءًا من 1 وحتى 10 مارس

تقرر تعديل مواعيد التقدم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها 2172 قطعة أرض، في ٢٢ محافظة والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" بدءًا من 1 مارس القادم ليستمر فتح باب التقدم حتى يوم 10 مارس بدلًا من يوم 7 مارس كما كان مقررًا، وذلك في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للتيسير على المستثمرين.

وقالت الصناعة إن ذلك استجابة لطلبات المستثمرين، ومراعاة لمزامنة الطرح مع أول أيام شهر رمضان المبارك وتغيير مواعيد العمل في بعض الجهات الحكومية والبنوك؛ ما يتيح فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين للتقدم على الأراضي المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة.

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