الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الصناعة: التقدم للطرح التاسع للأراضي الصناعية بدءًا من 1 وحتى 10 مارس

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير الصناعة، فيتو

تقرر تعديل مواعيد التقدم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها 2172 قطعة أرض، في ٢٢ محافظة والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"  بدءًا من 1 مارس القادم ليستمر فتح باب التقدم حتى يوم 10 مارس بدلًا من يوم 7 مارس كما كان مقررًا، وذلك في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للتيسير على المستثمرين.

 

وقالت الصناعة إن ذلك استجابة لطلبات المستثمرين، ومراعاة لمزامنة الطرح مع أول أيام شهر رمضان المبارك وتغيير مواعيد العمل في بعض الجهات الحكومية والبنوك؛ ما يتيح فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين للتقدم على الأراضي المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مصر الصناعية الرقمية
ads

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع زد

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع زد في الدوري الممتاز

وفاة الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر ينعيه بكلمات مؤثرة

الزمالك يسقط في فخ التعادل مع زد 1/1 في الدوري الممتاز وطرد شحاتة (صور)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

منوعات

المزيد

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

ما هو يوم الشك وحكم صيامه، وهل يجوز الصيام قبل رمضان بيوم؟

خالد الجندي: إدراك رمضان نعمة كبيرة وقد يكون رضا من الله

المزيد
الجريدة الرسمية