عودة تطبيق إنستا باي للعمل بشكل طبيعي بعد فترة من التعطل

عاد تطبيق إنستا باي للعمل بشكل طبيعي بعد تعطل التطبيق الخاص بالمعاملات المالية اللحظية بشكل مفاجئ اليوم.

عطل يضرب تطبيق إنستا باي

وواجه المستخدمون لبعض الوقت مساء اليوم الخميس، مشكلات في إتمام المعاملات عبر التطبيق، حيث توقفت الخدمة لفترة.

وحرص المسئولون عن التطبيق على تنبيه المستخدمين برسالة تفيد بأن التطبيق يخضع حاليًا لبعض التحديثات التقنية.

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