الخميس 27 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار السخانات الكهرباء 2025

اسعار السخانات الكهرباء
اسعار السخانات الكهرباء 2025

أسعار  السخانات الكهرباء، يبحث الكثير من المستهلكين عن اسعار السخانات المختلفة خلال فصل الشتاء وخاصة السخانات التى تعمل بواسطة الكهرباء الى جانب السخانات الغاز.

ويتميز السخان الكهرباء بالعديد من المزايا التى تجعل الكثير من المستهلكين يفضلونه فى الاستخدام عن السخانات الاخرى التى تعمل بالغاز.

اسعار السخانات الكهرباء فى الاسواق 2025

 

 

سخان مياه تورنيدو كهرباء 30 لتر أبيض بسعر 3039 جنيها 

سخان مياه تورنيدو كهرباء 50 لتر إينامل لمبة ليد أبيض بسعر 3290 جنيها

سخان مياه تورنيدو كهرباء 40 لتر إينامل ديجيتال سيلفر بسعر 3469 جنيها

 

 

شروط شراء سخانات الكهرباء الأفضل كفاءة   

 

وتضمنت المعايير التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لشراء السخانات الكهربائية كالتالي:  

  • يجب أن يحتوي سخان الكهرباء على سبل الأمان المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن السخان يوضع في بعض الأماكن الحساسة بالمنزل.
  • النظر إلى سعة السخان واختيار سعة مناسبة متوسطة حتى لا تستهلك وتهدر الكثير من الكهرباء.
  • اختيار افضل سخان كهرباء ذو جودة مناسبة، مع وجود ضمان ومتابعة مستمرة.
  • شراء سخان كهربائي عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة إرشادات للمواطنين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع للتعامل مع العدادات.

 

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