الخميس 27 فبراير 2025
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اقتصاد

الكيلو يصل لـ 485 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم اليوم الخميس

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مطلع الأسبوع المقبل، فيما قدمت عدد منها تخفيضات على أسعار اللحوم ومشتقاتها المعبأة في أوزان أقل من الكيلو.

أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وتستعرض «فيتو» سعر اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحوم اليوم</strong>
أسعار اللحوم اليوم
  1. بلغ سعر كيلو كفتة شوي نحو 319 جنيهًا.
  2. بلغ سعر دوش بقري وزن كيلو نحو 375 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو لحوم ضاني للفتة نحو 409 جنيهات.
  4. بلغ سعر كيلو سن بقري نحو 435 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كفتة ضاني شوي وزن كيلو نحو 325 جنيهًا.
  6. بلغ سعر لحم بلدي وزن كيلو نحو 350 جنهيًا.
<strong>أسعار اللحوم اليوم</strong>
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحمة في السلاسل الغذائية 

  • بلغ سع كيلو لحمة مفرومة بلدي بقري صافي نحو 479 جنيهًا.
  • بلغ سعر غرق روستو بقري صافي وزن 3 كيلوات نحو 1635 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو سجق بقري بلدي نحو 300 جنهي.
  • بلغ سعر كبدة بقري شرائح وزن كيلو نحو 485 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو برجر بقري بلدي نحو 319 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو كفتة بقري نحو 325 جنيهًا.
  • بلغ سعر شاورما بقري وزن كيلو نحو 485 حنيهًا.
<strong>أسعار اللحوم اليوم</strong>
أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

  1. بلغ سعر ممبار محشي بالأرز وزن كيلو 129 جنيهًا.
  2. بلغ سعر لحمة غرق فلتو صافي وزن 3 كيلوات نحو 1950 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو انتركوت بقري نحو 485 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو إسكالوب صافي مقطع شرائح رفيعة نحو 485 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كيلو لحمة موزة فخذة قطع نحو 485 جنيهًا.
  6. بلغ سعر لحمة كباب حلة بقري قطع متوسطة وزن كيلو نحو 485 جنهًا.
<strong>أسعار اللحوم اليوم</strong>
أسعار اللحوم اليوم

تخفيضات تصل لـ 20% على أسعار اللحمه بأوزان أقل من نصف كيلو

فيما قدمت السلاسل الغذائية تخفيضات تتراوح بين 7 و20 % على أسعار اللحوم المعبأة بأوزان أقل من الكيلو؛ وجاءت كالأتي: 

  • بلغ سعر لحم بقري مفروم بلدي وزن 500 جرام نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر مكعبات لحم بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم وزن 500 جرام نحو 235.5 جنيه.
  • بلغ سعر إسكالوب بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 200 جنيه.
  • بلغ سعر موزة بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر انتركوت بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 195 جنيهًا.
  • بلغ سعر سجق بقري وزن 250 جرامًا نحو 81 جنيهًا.
<strong>أسعار اللحوم اليوم</strong>
أسعار اللحوم اليوم

اسعار اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

بلغ سعر ستيك ريب أي بلدي وزن 500 جرام نحو 195 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة مجمدة شرائح وزن كيلو نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر لحم بقري توب سايد بلدي وزن 500 جرام نحو 230.5 جنيه.

بلغ سعر رقبة بقري وزن 500 جرام نحو 213 جنيهًا.

بلغ سعر غرق فلتو بلدي وزن 500 جرام نحو 245 جنهًا.

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