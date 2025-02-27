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اقتصاد

«المستثمرين الصناعيين»: الصناعة هي الحل الوحيد لخروج مصر من أزماتها الاقتصادية

الصناعة المصرية،
الصناعة المصرية، فيتو

قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إنه لا يتوقع أثر إيجابي على السياسات الاقتصادية، وهذا نتيجة معاملة المستثمرين معاملة سيئة ولا يتم تقديم الدعم الكافي لهم للوصول إلى مستهدفات التصدير المختلفة، وأكبر دليل على ذلك التقديرات الجزافية التي يتعامل بها الموظفين سواء في الضرائب أو الجمارك وغيرها، مما قد يصل إلى الحجز على المستثمر بسبب هذا التقدير غير الدستوري، وهذا ما يجعل عدم استقرار السياسات يؤدي إلى عدم ثقة المستثمر في ضخ استثماراته.

 

الحل الوحيد لخروج مصر من أزماتها

وأكد جنيدي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الصناعة هي الحل الوحيد لخروج مصر من أزماتها الاقتصادية، وهذا ما لمسناه في الأزمات المستمرة التي ضربت قناة السويس بسبب البحر الأحمر، بالإضافة إلى التراجع الكبير في إيرادات السياحة نتيجة تأثير أي قرار أو صراع أو عدم استقرار عليها.

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حل أزمات الدولار وخفض التضخم والفائدة

وتابع: وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن الصناعة هي الحل الوحيد هذه الأزمات، وبالرغم من ذلك هي تموت اكلينيكيا، مما يستدعي التركيز على هذا الملف بشكل فعال خلال العام الجاري لحل أزمات الدولار وخفض التضخم والفائدة، وزيادة الصادرات، وتقليل عجز الميزان التجاري، وهذا لأنه طالما هناك عجز في الميزان التجاري سوف يظل هناك ارتفاعا في سعر الدولار.

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المستثمرين الصناعيين الصناعة مستهدفات التصدير الضرائب قناة السويس الفائدة أزمات الدولار

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