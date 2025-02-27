أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعادل مع زد وفوز المصري على سموحة بالدوري الممتاز.. والأهلي يعلن قيد ثنائي جديد في قائمته الأفريقية
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الزمالك يسقط في فخ التعادل مع زد 1/1 في الدوري الممتاز وطرد شحاتة (صور)
سقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.
الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد
حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا على حساب فريق الزمالك، بنتيجة 25/26، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وجاءت قوية، وشهدت أداء مميزًا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم.
البنك الأهلي يخطف تعادلا قاتلا من طلائع الجيش 2/2 في الدوري الممتاز (صور)
انتهت مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
وبهذه النتيجة، يحتل فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى المركز التاسع برصيد 21، بينما يحتل البنك الأهلى بقيادة مديره الفني طارق مصطفى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.
الدوري الممتاز، بو جلبان في ظهوره الأول يقود المصري لفوز ثمين على سموحة 0/3
الدوري الممتاز، حقق فريق المصري فوزا غاليا صالح به جماهيره على نظيره سموحة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
تقدم المصري البورسعيدي بهدفي صلاح محسن في الدقيقة 5، وضاعف نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.
الأهلي يعلن قيد هذا الثنائي في قائمته الإفريقية
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر قيد كريم فؤاد وحمزة عبد الكريم ثنائي الفريق في القائمة الإفريقية للموسم الحالي.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري وعودة أحمد الشناوي
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.
مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول
كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن هناك حالة من التفاؤل بتجديد عقود محمد صلاح، وفان دايك لاعبي الريدز.
وأكد الصحفي الإنجليزي دافيد اورنستين أن محمد صلاح وفان دايك يرغبان في البقاء.
طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز
أعلن طلعت يوسف مدرب فريق الاتحاد السكندري قائمة زعيم الثغر لمواجهة بيراميدز، غدا الجمعة، في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.
يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف لصالح الأهلي صاحب الصدارة.
محمود تريزيجيه يقود الريان للفوز على العربي في الدوري القطري
فاز فريق الريان المحترف ضمن صفوفه الدولي محمود حسن تريزيجيه، على نظيره العربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري القطري.
وأحرز محمود حسن تريزيجيه هدفا مبكرا لفريق الريان.
عبد الظاهر السقا يعود لمنصبه السابق بنادي مودرن سبورت
قرر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق مدير رياضي للنادي في الفترة المقبلة.
وسيبدأ عبد الظاهر السقا عمله من اليوم في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس النادي والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.
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