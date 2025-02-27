الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

محمد صلاح وفان دايك،
محمد صلاح وفان دايك، فيتو

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن هناك حالة من التفاؤل بتجديد عقود محمد صلاح، وفان دايك لاعبي الريدز.

وأكد الصحفي الإنجليزي دافيد اورنستين أن محمد صلاح وفان دايك يرغبان في البقاء.

وشدد على أن إدارة فريق  ليفربول تريد الحفاظ عليهما، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق.

 

تصريحات محمد صلاح 

أطلق محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، تصريحات صادمة، نقلتها شبكة تي إن تي، بشأن مستقبله مع الريدز.

 

وقال محمد صلاح: “أريد من الجماهير أن تتذكر أنني قدمت كل ما لديَّ لهم وللمدينة.. لم أكن كسولًا بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم. أعتقد أن هذه هي طبيعة المدينة يمنحونك الحب وتشعر بالارتباط معهم لأنك تبذل جهدك.. أريدهم فقط أن يتذكروا أنني كنت هنا ثماني سنوات وقدمت كل شيء”.

وعن تجديد عقده مع ليفربول، قال صلاح: “لا أعلم حتى الآن”.

ويواصل محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، تقديم واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق مع ليفربول، حيث يقود ليفربول بثبات نحو صدارة البريميرليج، وحتى الآن سجل 25 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة في 27 مباراة، ليؤكد مجددا قيمته كأحد أبرز نجوم المسابقة.

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