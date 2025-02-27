عبد الظاهر السقا يعود لمنصبه السابق بنادي مودرن سبورت

قرر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق مدير رياضي للنادي في الفترة المقبلة.

وسيبدأ عبد الظاهر السقا عمله من اليوم في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس النادي والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

يذكر أن السقا كان بنفس المنصب بمودرن سبورت في السابق ورحل مع نهاية موسم 2023

رحيل عبد الحليم عن مودرن سبورت

توصل نادي مودرن سبورت لاتفاق ودي مع عبد الحليم علي مدير الكرة على انتهاء تجربته مع الفريق.

ووجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر إلى الكابتن عبد الحليم علي مدير الكرة صاحب التجربة الرائعة على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للكابتن عبد الحليم علي في الفترة المقبلة.

وقال مجلس الإدارة: ستظل العلاقة الطيبة تجمع بين نادي مودرن سبورت والكابتن عبد الحليم علي بشكل دائم.

مودرن سبورت والجونة

الدوري المصري، وخطف فريق الجونة فوزا غاليا من مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين على إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

مباراة مودرن سبورت والجونة

وأحرز الجونة الهدف الأول عن طريق صامويل اوجو في الدقيق 13 وجاء الهدف من ركنية من الجهة اليسرى نفذها كهربا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شهدت ارتباك فى دفاعات مودرن وخطأ فادح من جنش يهدي الكرة إلى صامويل الذي لم يجد صعوبة فى تسجيلها في المرمى الفارغ.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 22 لصامويل أوجو من تمريرة سحرية من فيفور أكيم خلف دفاعات مودرن المتقدمة لينفرد بها صامويل ومن ثم يسددها حاول التصدي لها جنش ولكن ذهبت فى المرمى.

وأحرز الهدف الثالث للجونة فافور أكيم في الدقيقة 48

وأحرز هدفي فريق مودرن سبورت أحمد عاطف في الدقيق 71 من تسديدة من نقطة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى ثم الهدف الثاني في الدقيقة 82.

ترتيب مودرن سبورت والجونة

وظل رصيد مودرن سبورت 9 نقاط محتلا المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

في المقابل ارتفع رصيد الجونة إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر

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