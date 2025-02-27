الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا على حساب فريق الزمالك، بنتيجة 25/26، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وجاءت قوية، وشهدت أداء مميزًا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم.

وفي الشوط الأول تقدم الأهلي بنتيجة 14-13، ومع انطلاقة الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 26-25.

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الأهلي النادي الأهلي الزمالك حسن مصطفى

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