الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا على حساب فريق الزمالك، بنتيجة 25/26، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وجاءت قوية، وشهدت أداء مميزًا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم.

وفي الشوط الأول تقدم الأهلي بنتيجة 14-13، ومع انطلاقة الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 26-25.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.